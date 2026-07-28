Köln (ots) -Ein neues Kapitel beginnt: Mit "Club der roten Bänder - Die neue Generation" kehrt die "Club-Magie" im August auf RTL+ zurück. Dazu gibt es exklusive Reality-Starts, große Filmhighlights, Dokumentationen und Live-Sport.August 2026Filme1. August: "Ready Player One"1. August: "Crazy, Stupid, Love"1. August: "Willkommen bei den Hartmanns"1. August: "Der Nanny"1. August: "Godzilla"1. August: "Godzilla: King of the monsters"1. August: "Honig im Kopf"1. August: "The Expendables" 1-423. August: "Venom: The Last Dance"24. August: "Until Dawn", exklusiv26. August: "Sleeping Dogs"30. August: "Babygirl", exklusivReality12. August: "Are You The One? Realitystars in Love", Staffel 6, wöchentlich in Doppelfolgen, RTL+ OriginalSerien6. August: "Brilliant Minds", Staffel 2, Folgen 1-10, exklusiv15. August: "The Originals", Staffel 1-525. August: "Club der roten Bänder - Die neue Generation", 6 Folgen, in Doppelfolgen, auch bei Sky und WOW, ab 8.9. auch bei VOX, OriginalDokumentationen28. August: "Der Anschlag - Angriff auf den BVB", Sky OriginalLive-Events8. August: "20 Jahre Sebastian Fitzek - Die einmalige Jubiläumsshow "Kids1. August: "Paw Patrol - Der Kinofilm", auch bei TOGGO7. August: "Glücksbärchis - Entdecke die Magie", Staffel 1, auch bei TOGGO15. August: "Lauras Stern", Staffel 2 & 315. August: "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel"15. August: "Der süße Brei"15. August: "Grisu - der kleine Drache"15. August: "Floyd Fliege"15. August: "Löwenzahn - Das Kinoabenteuer"15. August: "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood"15. August: "Schneewittchen und der Zauber der der Zwerge"15. August: "Zwerg Nase"15. August: "Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm", auch bei TOGGOSport1. August: Oktagon 92: Prag8. August: 2. Bundesliga - Topspiel, 1. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern, auch bei RTL & Sky/Wow9. August: 2. Bundesliga - Sonntags-Konferenz, 1. Spieltag, auch bei RTL & Sky/Wow15. August: 2. Bundesliga - Topspiel, 2. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC, auch bei RTL & Sky/Wow22./23. August: Formel 1: Großer Preis der Niederlande - Qualifying & Rennen, auch bei RTL/NITRO & Sky/Wow24. August: Premier League, 1. Spieltag: FC Fulham - FC Chelsea, auch bei Sky/Wow29. August: Premier League, 2. Spieltag: FC Liverpool vs. Nottingham Forest, auch bei Sky/Wow29. August: 1. Bundesliga, 1. Spieltag: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach, auch bei RTL & Sky/Wow29. August: 2. Bundesliga - Topspiel, 3. Spieltag: 1. FC Nürnberg - DSC Arminia Bielefeld, auch bei NITRO & Sky/WowHighlights:Ab 7. August: Alle Highlights der 2. BundesligaAb 22. August: Alle Highlights des DFB-PokalsAb 28. August: Alle Highlights der 1. BundesligaTV Highlights in der Preview3. August: "Die Verräter", Staffel 4, immer montags und mittwochs auf RTL+, Sky und WOW. Ab dem 17.8. bei RTL, montags bis donnerstagsWeitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:3.8.: "Die Verräter", Staffel 4, immer montags und mittwochs, auf RTL+, Sky und WOW. Ab dem 17.8. bei RTL, montags bis donnerstagsIntrigen, Misstrauen und ein Spiel voller Täuschungen: "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" kehrt mit einer vierten Staffel zurück. Im Chateau de Mielmont in Belgien stellen sich erstmals 18 prominente Persönlichkeiten dem psychologischen Strategiespiel um Vertrauen, Verrat und 50.000 Euro Silberpreis. Moderatorin Sonja Zietlow führt durch acht Folgen voller taktischer Bündnisse, heimlicher Verräter und überraschender Wendungen. Mit dabei sind Marcel Nguyen, Julia und Nina Meise, Peyman Amin, Ann-Kathrin Bendixen, Hardy Krüger jr., Philipp Fleiter, Ania Niedieck, Ralph Morgenstern, Marijke Amado, Papis Loveday, Alexa Maria Surholt, Max Kruse, Cathy Hummels, Urs Meier, Tine Wittler, Joelina Drews und Gabriel Kelly. Auf RTL+ startet die neue Staffel am 3. August mit jeweils zwei Folgen pro Woche, immer montags und mittwochs. Bei RTL läuft das Format ab dem 17. August in Event-Programmierung montags bis donnerstags.Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Verraeter-Vertraue-Niemandem-Staffel-4/)8.8.: "20 Jahre Sebastian Fitzek - Die einmalige Jubiläumsshow", live um 20:00 auf RTL+20 Jahre Psychothriller, über 20 Millionen verkaufte Bücher und eine Erfolgsgeschichte, die in einem Wartezimmer begann: Thriller-König Sebastian Fitzek feiert sein außergewöhnliches Autorenjubiläum mit einer einzigartigen Live Show in der Berliner Waldbühne. Deutschlands erfolgreichster Autor verwandelt die Bühne der Weltstars in die bisher größte Buchparty aller Zeiten. Vor 20.000 Fans blickt er auf seinen außergewöhnlichen Weg zurück - voller überraschender Wendungen, großer Erfolge und unvergesslicher Geschichten. RTL+ überträgt "20 Jahre Sebastian Fitzek" am 08.08. um 20:03 Uhr exklusiv und live. Vor der beeindruckenden Kulisse der legendären Waldbühne Berlin erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer keine klassische Lesung, sondern eine eigens für dieses Jubiläum entwickelte Show. Sebastian Fitzek erzählt persönliche Anekdoten, begrüßt prominente Gäste wie Rea Garvey, präsentiert musikalische Highlights und überrascht mit einer exklusiven Geschichte, die es nur an diesem Abend gibt. Spannung, Emotionen und große Unterhaltung verschmelzen zu einem einzigartigen Live Erlebnis - und feiern vor allem die Menschen, die Fitzeks Erfolg erst möglich gemacht haben: Seine Leserinnen und Leser.12.8: "Are You The One? Realitystars in Love", Staffel 6, wöchentlich in DoppelfolgenAb 12. August heißt es auf RTL+ wieder: knisternde Flirts, gebrochene Herzen und jede Menge Drama. Bei "Are You The One? Realitystars in Love" treffen bekannte Realitystars aufeinander - ihr Ziel: alle Perfect Matches finden und gemeinsam 200.000 Euro gewinnen. Doch der Weg dorthin wird zur Zerreißprobe, denn unerwartete Entscheidungen und verlockende Angebote von Host Sophia Thomalla bringen Vertrauen ins Wanken und lassen Gefühle kippen. Zwischen Herzklopfen, Eifersucht und Tränen wird jede Entscheidung zur Herausforderung. Wer erkennt die Liebe seines Lebens? Wer verliert sich im Gefühlschaos? Und wer setzt am Ende alles für den eigenen Vorteil aufs Spiel? Produziert wird "Are You The One? Realitystars in Love" von RTL Studios.Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Are-You-The-One-Realitystars-in-Love-Staffel-6/)25.8.: "Club der roten Bänder - Die neue Generation", 6 Folgen, in Doppelfolgen, auch bei Sky und WOW, ab 8.9. auch bei VOXGeht unter die Haut und trifft mitten ins Herz: Mit neuen Charakteren, Herausforderungen und einem zeitgemäßen Blick auf das Erwachsenwerden schlägt der "Club der roten Bänder" jetzt ein neues Kapitel auf - ab dem 25. August wöchentlich mit neuen Doppelfolgen auf RTL+, Sky und WOW und ab dem 8. September dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX. Die Neuauflage erzählt eine eigenständige Geschichte und knüpft gleichzeitig an die besondere "Club"-Magie an, die das Serienphänomen ausmacht: authentische Charaktere, große Emotionen und Freundschaften, die Grenzen sprengen.Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Club-der-roten-Baender-Die-neue-Generation-00001/)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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