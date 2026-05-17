Ein KI-Experte warnt: Deutschland fällt meilenweit hinter den USA zurück. Der Abstand zu KI-Giganten wie Nvidia, Amazon und Alphabet wird täglich größer - auch weil die Deutschen besonders ängstlich auf Humanoide und KI reagieren.Trump landet in diesen Stunden mit Jensen Huang in China, um Xi Jinping die "Öffnung" seines Landes vorzuschlagen, damit die "brillanten Menschen die Magie entfalten" und ihr Land auf ein "noch höheres Level" heben.Einen Hauch dieses Zaubers spürte ich 2024 in Guangzhou, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär