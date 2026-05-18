Der weltweite Energiebedarf explodiert. Vor allem KI-Rechenzentren, Elektromobilität und die fortschreitende Digitalisierung treiben den Stromhunger auf immer neue Rekordniveaus. Gleichzeitig geraten bestehende Versorgungssysteme zunehmend unter Druck. Dadurch entstehen derzeit enorme Chancen in mehreren Zukunftsbranchen gleichzeitig. Während Uran und nukleare Brennstoffversorgung von der Renaissance der Kernenergie profitieren könnten, rücken auch moderne Speichertechnologien, Solar-Infrastruktur und alternative Energieträger wieder verstärkt in den Fokus der Investoren. Staatliche Förderprogramme, geopolitische Spannungen und milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen könnten dabei langfristig neue Favoriten hervorbringen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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