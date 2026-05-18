Der DAX hat am Freitag kräftig nachgegeben. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 2,1 Prozent bei 23.950,57 Zählern ins Wochenende. Und auch der Start in die neue Woche sieht weniger freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen ein Prozent tiefer auf 23.712 Punkte.Fehlende Verhandlungsfortschritte im Nahen Osten, hohe Ölpreise und Inflationssorgen belasten. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran derweil erneut. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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