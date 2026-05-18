Ende vergangener Woche sah es noch danach aus, als könnte sich die RENK-Aktie endlich auf einem Kursniveau von 44 € stabilisieren. Doch zum Wochenstart fällt der Kurs des Getriebeherstellers abermals auf ein neues 12-Monatstief. Warum verabschieden sich Anleger von dem Rüstungstitel und bietet der Rüstungstitel kein attraktives Potenzial mehr? Rüstungsmüdigkeit vs. Geschäftsentwicklung Dass die RENK-Aktie seit gut zwei Wochen unter starkem Verkaufsdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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