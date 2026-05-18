Mit einem Kurssturz von -12% hält die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie am Montagmorgen fest die rote Laterne im S&P 500-Index in der Hand. Warum bricht der Kurs des US-Pharmakonzerns zum Wochenbeginn so stark ein und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Eine herbe Enttäuschung Auslöser des Kurseinbruchs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie zum Wochenbeginn ist ein herber Rückschlag bei einer wichtigen Hautkrebsstudie. Regeneron gab die Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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