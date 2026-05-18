Betrüger:innen haben es derzeit auf Amazon-Kund:innen abgesehen und fordern von ihnen einen Betrag von knapp neun Euro ein. Warum aus niedrigen Betrag gravierendere Schäden entstehen können - und wie du dich davor schützt. Beliebte Dienste und Anwendungen haben allesamt ein gemeinsames Problem. Weil teilweise Millionen Menschen auf sie zugreifen, werden sie zum Ziel von betrügerischen Aktivitäten wie verschiedenen Phishing-Versuchen. So geht es auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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