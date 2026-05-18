Das am 15. Mai frisch offengelegte 13F-Filing von Berkshire Hathaway für das erste Quartal 2026 schlägt immense Wellen. Es war das erste Update unter dem neuen CEO Greg Abel, welcher direkt mal einige historische Grundsätze von Warren Buffett bricht - insbesondere bei Tech- und Airline-Werten. Berkshires Portfolio erlebt eine radikale Neuausrichtung. Der "Großputz" Delta Air Lines Neueinstieg: Berkshire hat für 2,6 Milliarden US$ bei der wertvollsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de