Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Nvidia, Alphabet C, Amazon, Meta, Arista

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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