Wien (www.fondscheck.de) - Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV), die den Ausschließlichkeitsvertrieb sowie die digitale Beratungs- und Vertriebseinheit der Allianz in Deutschland verantwortet, baut ihren Vorstand um, so die Experten von "FONDS professionell". Der langjährige Vorstand Jens Grote lege sein Amt nach 15 Jahren auf eigenen Wunsch zu Ende Mai nieder. Seinen Aufgabenbereich würden Carolin Rudelbach als Vorständin für Operations mit der Verantwortung für Daten, KI, IT, Vertriebs- und Verkaufsprozesse und Martina Panico als Finanzvorständin übernehmen, wie die Allianz mitteile. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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