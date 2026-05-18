Der neue BMW iX3 ist bekanntlich fit für bidirektionales Laden und auch die kommende E-Limousine i3 wird es sein. Um den Haltern dieser Modelle noch mehr Optionen zu bieten, baut BMW seine Partnerschaft mit Solarwatt im Bereich intelligente Energie- und Heimladelösungen weiter aus - und zwar für Vehicle-to-Home (V2H). Bereits seit 2013 machen BMW und Solarwatt in der Elektromobilität gemeinsame Sache, 2021 stellten beide Firmen einen modularen Heimspeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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