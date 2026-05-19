Kritische Metalle: 3 Aktien, die vom Wolfram-Wettlauf profitieren könnten

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Exportbeschränkungen aus China, steigende Verteidigungsausgaben und der Aufbau westlicher Lieferketten verändern den Markt für Wolfram und Antimon grundlegend. Davon profitieren spezialisierte Rohstoffunternehmen mit Projekten in Nordamerika und Asien.

Strategische Metalle rücken in den Mittelpunkt

Während Gold und Kupfer weiterhin die Schlagzeilen dominieren, entsteht im Hintergrund ein neuer Rohstoffschwerpunkt. Wolfram und Antimon zählen inzwischen zu den strategisch wichtigsten Metallen für Industrie- und Verteidigungsanwendungen. Die jüngsten Exportkontrollen Chinas haben die Verwundbarkeit westlicher Lieferketten offen gelegt und die Suche nach alternativen Bezugsquellen beschleunigt.

Wolfram wird wegen seiner Härte und Hitzebeständigkeit in der Luftfahrt, der Halbleiterindustrie und im Verteidigungssektor eingesetzt. Antimon wiederum spielt eine wichtige Rolle bei Munition, Flammschutzmitteln und modernen Energiespeichern. Beide Rohstoffe gelten als schwer ersetzbar. Gleichzeitig konzentriert sich ein großer Teil der globalen Produktion bislang auf China.

Diese Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und strukturellem Nachfragewachstum verändert die Dynamik des Marktes. Analysten rechnen damit, dass westliche Staaten ihre Rohstoffstrategien weiter ausbauen und Projekte außerhalb Chinas verstärkt unterstützen werden.

American Tungsten & Antimony setzt auf eine US-Lösung

Zu den Unternehmen, die von diesem Wandel profitieren könnten, zählt American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2). Der Fokus liegt auf dem Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette für Wolfram und Antimon in den Vereinigten Staaten.

Im Mittelpunkt steht die Dutch Mountain Mill im US-Bundesstaat Utah. Die bereits genehmigte Aufbereitungsanlage verschafft dem Unternehmen einen wichtigen Zeitvorteil. Statt ein komplett neues Projekt zu entwickeln, konzentriert sich American Tungsten & Antimony auf die Modernisierung bestehender Infrastruktur. In einem Umfeld langwieriger Genehmigungsverfahren gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung.

Parallel dazu treibt das Unternehmen die Entwicklung des Projekts Antimony Canyon voran. Jüngste Bohrprogramme bestätigten oberflächennahe Antimonmineralisierung in mehreren Zonen. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der zunehmend nach heimischen Rohstoffquellen sucht.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Gesellschaft durch die Berufung des früheren US-Innenministers David Bernhardt in das Strategic Advisory Board. Dieser Schritt unterstreicht die politische Dimension des Sektors. In den USA wächst der Druck, kritische Rohstoffe künftig stärker aus nationalen oder verbündeten Quellen zu beziehen.

Almonty Industries vor entscheidender Wachstumsphase

Als etablierter Produzent gilt Almonty Industries Inc. (WKN: A1J7ST). Das Unternehmen betreibt bereits mehrere Projekte und gilt als einer der wichtigsten westlichen Akteure im Wolframmarkt.

Im Fokus steht vor allem die Sangdong-Mine in Südkorea. Die Lagerstätte zählt zu den größten bekannten Wolframprojekten außerhalb Chinas. Nach vollständiger Inbetriebnahme soll Sangdong einen spürbaren Beitrag zur Versorgung westlicher Industrien leisten.

Der Markt blickt dabei zunehmend auf die finanziellen Perspektiven des Unternehmens. Analystenschätzungen gehen davon aus, dass Almonty bis 2026 einen Umsatz von rund 670 Millionen CAD erreichen könnte. Hintergrund sind steigende Produktionskapazitäten sowie die Erwartung anhaltend hoher Wolframpreise.

Die geopolitische Lage spielt dem Unternehmen zusätzlich in die Karten. Viele Industriekonzerne versuchen derzeit, ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren. Projekte in politisch stabilen Regionen gewinnen dadurch strategisch an Bedeutung.

Antimony Resources fokussiert sich auf einen engen Markt

Einen anderen Ansatz verfolgt Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM). Das kanadische Unternehmen konzentriert sich gezielt auf Antimon und positioniert sich damit in einem vergleichsweise kleinen, aber zunehmend gefragten Marktsegment.

Das Hauptprojekt in New Brunswick befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Dennoch stehen in den kommenden Quartalen mehrere wichtige Meilensteine an. Für 2026 plant das Unternehmen die Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung sowie einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Zudem arbeitet Antimony Resources nach eigenen Angaben an ersten Gesprächen mit potenziellen Industrie- und Verteidigungspartnern. In einem Markt mit begrenztem Angebot könnte die frühzeitige Sicherung von Abnahmevereinbarungen an Bedeutung gewinnen.

Der reine Fokus auf Antimon unterscheidet das Unternehmen von vielen diversifizierten Rohstoffentwicklern. Gleichzeitig bleibt das Projekt eng an die weitere Preisentwicklung und die geopolitische Nachfrage gekoppelt.

Recycling wird zur zweiten Rohstoffquelle

Neben neuen Minen rückt auch das Recycling stärker in den Vordergrund. Besonders wolframhaltige Industrieabfälle und alte Werkzeuge gelten als wertvolle Sekundärquelle. Branchenvertreter sehen darin einen wichtigen Baustein, um kurzfristige Engpässe abzufedern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Westliche Staaten fördern inzwischen zunehmend den Aufbau geschlossener Materialkreisläufe. Das betrifft sowohl industrielle Wiederaufbereitung als auch strategische Lagerhaltung. Der Trend zeigt, dass kritische Metalle längst nicht mehr nur ein Thema für die Rohstoffbranche sind, sondern Teil der industriepolitischen Agenda geworden sind.

Rohstoffmärkte vor strukturellem Wandel

Die Märkte für Wolfram und Antimon stehen vor einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets erhöhen den Druck auf westliche Staaten, alternative Lieferketten aufzubauen. Unternehmen wie American Tungsten & Antimony, Almonty Industries und Antimony Resources positionieren sich in diesem Umfeld mit unterschiedlichen Strategien. Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf kritische Metalle, die für Industrie, Technologie und Sicherheitspolitik zunehmend unverzichtbar werden.

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Quelle:

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-670-millionen-cad-umsatz-2026-erwartet-906445 https://recyclingportal.eu/archive/95969 https://www.mining.com/web/tungsten-breaks-records-as-china-export-curbs-military-demand-boost-investment/

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Enthaltene Werte: CA0369271014,AU0000445603