Der DAX hat am Montag eine starke Kehrtwende hingelegt. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 24.307,92 Zählern aus dem Handel. In den Dienstag dürfte der deutsche Leitindex aber wieder ein paar Punkte tiefer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent schwächer bei 24.238 Punkten.Die Ölpreise haben zuletzt wieder etwas nachgegeben. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein geplanter Militärschlag gegen den Iran vorerst verschoben wurde. Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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