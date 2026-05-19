München - Der digitale Euro gilt in der Finanzbranche vielfach noch als unangenehme Regulatorik. Tatsächlich kann er sich zu einem der größten Modernisierungsimpulse entwickeln, mit denen Europas Banken seit Jahrzehnten konfrontiert sind. NTT DATA nennt sieben Gründe, warum Finanzinstitute den digitalen Euro nicht nur als Pflicht verstehen sollten, sondern als strategische Chance, IT, Geschäftsmodell und Kundenschnittstelle grundlegend neu zu denken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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