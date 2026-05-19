Nach den starken Abverkäufen der vergangenen Wochen zeigt die Rheinmetall-Aktie erstmals wieder deutliche Stärke. Der gestrige Kurssprung von rund +4,6% sorgt nun für neue Hoffnung auf eine mögliche Stabilisierung. Analysten bleiben trotz Rücksetzer optimistisch Fundamental bleibt Rheinmetall weiter stark aufgestellt. Der Konzern profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und hohen Investitionen in Munition, Luftverteidigung sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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