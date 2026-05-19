Die vorgeschlagene Initiative würde die potenzielle Generierung von Verra-konformen Plastic Waste Reduction Credits für etwa 200.000 Eisenbahnschwellen aus recyceltem Kunststoff bewerten, die derzeit in der Eisenbahninfrastruktur in Nordamerika verlegt sind.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den der Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich tätig ist, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Evertrak LLC ("Evertrak"), dem führenden Hersteller von aus recyceltem Kunststoff hergestellten Eisenbahnschwellen aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff (GFRC), bekannt, um eine infrastrukturbezogene Initiative für Plastic Waste Reduction Credits ("PWRC") im Rahmen des Plastic Waste Reduction-(PWR)-Standards zu prüfen.

In ganz Nordamerika werden jährlich 20 Millionen Eisenbahnschwellen aus Holz ausgetauscht. Etwa 4 bis 6 Millionen dieser Schwellen sind weniger als 12 Jahre alt. Eine sichere, widerstandsfähige und effiziente Eisenbahninfrastruktur hängt von Millionen von Schwellen ab, die täglich aktive Schienennetze stützen. Die GFRC-Eisenbahnschwelle E7000von Evertrak hat sich in Gebieten mit hoher Verrottungsgefahr, in denen keine Chemikalien oder Holzarten Fäulnis und Verfall verhindern können, als langlebiger und zuverlässiger als Holz erwiesen. Die E7000 wird aus recycelten Kunststoffen hergestellt und ist als langlebige Alternative zu herkömmlichen Infrastrukturkomponenten konzipiert, wobei sie gleichzeitig die Ziele der Materialrückgewinnung und der Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Karbon-X und Evertrak prüfen derzeit, wie bereits im industriellen Maßstab betriebene Anwendungen für recycelte Infrastruktur an aufstrebenden Umweltmärkten teilnehmen können, indem sie potenziell Verra-konforme Plastic Waste Reduction Credits generieren, die an die Rückgewinnung und Wiederverwendung von recyceltem Kunststoff innerhalb bestehender Infrastruktursysteme geknüpft sind.

Die Parteien schätzen, dass vorbehaltlich einer technischen Überprüfung, der Angleichung der Methodik und der geltenden Validierungsanforderungen etwa 200.000 derzeit im Umlauf befindliche Eisenbahnschwellen aus Verbundwerkstoff letztlich Teil des vorgeschlagenen Projektumfangs sein könnten.

Die vorgeschlagene Initiative spiegelt den anhaltenden Fokus von Karbon-X auf die Entwicklung infrastrukturbezogener Umwelt-Assets wider, die mit realen industriellen Anwendungen, Kreislaufwirtschaftssystemen und aufstrebenden Umweltrohstoffmärkten verbunden sind. Die Initiative stellt zudem eine strategische Erweiterung der breiter angelegten Plattform des Unternehmens zur Entwicklung und Vermarktung von Umwelt-Assets in aufstrebenden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Marktkategorien dar.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Rahmens wird Karbon-X voraussichtlich während der Evaluierungs- und Entwicklungsphase als exklusiver Projektentwickler fungieren und die Projektmachbarkeitsanalyse, die Projektdokumentation, die Koordinierung der Validierung, die Zusammenarbeit mit Registern sowie potenzielle Vermarktungsaktivitäten im Zusammenhang mit einer künftigen Ausgabe von Plastic Waste Reduction Credits unterstützen.

"Was diese Gelegenheit besonders attraktiv macht, ist die Kombination eines einzigartigen Infrastrukturprodukts mit einer realen Anwendung für Kreislaufmaterialien, die bereits in großem Maßstab funktioniert", sagte James Cahalin, Chief Revenue Officer von Karbon-X. "Evertrak hat ein innovatives Produkt entwickelt, das gleichzeitig die Anforderungen an Haltbarkeit, die Verwendung von recyceltem Material und den Bedarf an langlebiger Infrastruktur erfüllt. Wir glauben, dass Initiativen wie diese die zunehmende Entwicklung der Umweltmärkte hin zu praktischen industriellen Anwendungen widerspiegeln, die mit messbaren Nachhaltigkeitsergebnissen verbunden sind."

Tim Noonan, Gründer und CEO von Evertrak, fügte hinzu: "Unsere E7000-Schwelle aus recyceltem Kunststoff und Glasfaser übertrifft Holz in Bereichen mit hoher Verrottungsgefahr. Unsere Kunden wünschen sich quantifizierbare Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit. Diese Zusammenarbeit mit Karbon-X liefert quantifizierbare Nachhaltigkeit und ebnet den Weg dafür, dass die Leistung realer Infrastrukturprojekte auf den globalen Umweltmärkten anerkannt wird - wo sie hingehört."

Die vorgeschlagene Initiative wird gemäß den geltenden methodischen Anforderungen von Verra bewertet, darunter Additionalität, Kriterien zur Abfallableitung, Chain-of-Custody-Dokumentation sowie Anforderungen an die unabhängige Validierung durch Dritte im Zusammenhang mit den recycelten Kunststoffausgangsmaterialien.

Die Absichtserklärung bietet den Parteien zudem einen Rahmen, um vorbehaltlich weiterer Due-Diligence-Prüfungen und endgültiger Vereinbarungen potenzielle zukünftige infrastrukturbezogene Chancen auf dem Umweltmarkt im Zusammenhang mit nachfolgenden Produktionszyklen zu erkunden.

Jegliche künftigen Aktivitäten zur Ausgabe oder Vermarktung von Plastic Waste Reduction Credits unterliegen weiterhin einer technischen Prüfung, einer unabhängigen Validierung, Registrierungsgenehmigungsverfahren sowie endgültigen Vereinbarungen zwischen den Parteien.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für die Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com

Über Evertrak

Evertrak ist ein Unternehmen im Besitz von erfahrenen US-Veteranen mit Sitz in St. Louis, Missouri, das seinen Mitarbeitern existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen bietet; viele von ihnen sind ehemals obdachlos und/oder waren zuvor inhaftiert. Evertrak verfügt über die AMR M-1003-Qualitätszertifizierung. Seine glasfaserverstärkten Polymer-Schwellen werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Evertrak bietet einen Mehrwert für den Eisenbahnbetrieb und trägt dazu bei, die Abholzung zu verringern, die CO2-Emissionen aus der Entsorgung von Holzschwellen zu senken, Kunststoff zu binden und Abfallströme über Jahrzehnte hinweg von Deponien abzuleiten. Erfahren Sie mehr unter www.evertrak.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Entwicklung, Skalierbarkeit, Umsetzung, Überwachungsmöglichkeiten, den Umweltauswirkungen und dem zukünftigen Potenzial der Initiative zur Ausgabe von infrastrukturbezogenen Plastic Waste Reduction Credits von Evertrak und Karbon-X. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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VP of Marketing

Karbon-X

mailto:Ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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