Mehr Ausbeute…: Premier American Uranium peilt Projektwert-Schub an!

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Premier American Uranium will mit dem 'Cebolleta'-Arbeitsprogramm in New Mexico die metallurgische Ausbeute erhöhen. Laut 'PEA'-Sensitivität könnte der Schritt auf 90% den NPV massiv steigern.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 20. Mai 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Preise. Damit wirken mehrere Kräfte an seiner Wertbestimmung mit. Auf der einen Seite gibt der Spotpreis wieder, was der Markt für ein Pfund U3O8 bei sofortiger Lieferung zahlt. Dabei prägt eine Vielzahl kurzfristiger Faktoren wie vor allem die Balance zwischen Angebot und Nachfrage oder auch geopolitische Spannungen den "Tagespreis" für Uran.

Der Termin- beziehungsweise Langfristpreis spiegelt dagegen das Interesse an zukünftiger, planbarer Uranversorgung wider. Solche Langfristverträge werden in der Regel privat zwischen Uranproduzenten beziehungsweise Uranhändlern und Energieversorgern verhandelt, sie sind von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) klar zu unterscheiden.

Je größer der Wunsch nach einer künftig sicheren Versorgung mit Uran für die Erzeugung von Kernenergie ist, desto stärker können langfristige Uranpreise unterstützt werden. Im ersten Quartal 2026 lag der Langfristpreis laut der verwendeten Cruxinvestor-Grafik sogar über dem Spotpreis.

Quelle: Cruxinvestor.com; Eigene Darstellung

Beim Wettbewerb um CO2-armen, jederzeit verfügbaren Strom mischen seit Kurzem auch kapitalstarke Tech-Giganten kräftig mit. Microsoft schloss im Herbst 2024 ein 20 jähriges "PPA' mit dem US-Energieversorger Constellation. Der Konzern kauft damit Strom aus dem geplanten Neustart von "Three Mile Island' ("Unit 1'), heute Crane Clean Energy Center, in Pennsylvania. Nach den erforderlichen Genehmigungen soll die Anlage voraussichtlich ab 2028 mit 835 Megawatt wieder ans Netz gehen und rechnerisch Microsofts KI-Rechenzentren mit CO2-armem Strom versorgen.

Google wiederum gab 2025 bekannt, gemeinsam mit NextEra Energy die Wiederinbetriebnahme des 615-Megawatt-Kernkraftwerks Duane Arnold in Iowa zu unterstützen. Der auf 25 Jahre angelegte Stromabnahmevertrag soll nach aktueller Planung ab 2029 CO2-armen Strom für Googles wachsenden Rechenzentrumsbedarf liefern.

Dass Tech-Giganten Kernkraftstrom langfristig absichern, ist kein direkter Uran-Liefervertrag. Es unterstreicht aber die wachsende Bedeutung verlässlicher Kernenergie und damit indirekt auch sicherer Uran-Lieferketten. In den Mittelpunkt rücken daher Entwickler fortgeschrittener US-Uranprojekte, die künftig zur inländischen Versorgung beitragen könnten.

Diese Beschreibung passt zu Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) und seinem Explorations- und Erschließungsportfolio in den Vereinigten Staaten.

Quelle: Premier American Uranium

Von "Cebolleta' in New Mexico sowie Projekte in den Great Divide und "Powder River Basins' in Wyoming gibt es in Sachen entschlossene Projektentwicklung nun spannende Neuigkeiten.

Im Fokus: die Steigerung der metallurgischen Ausbeute!

Mit dem Start des 1,1 Mio. USD schweren Explorations-Programms zur Verfeinerung der Annahmen aus der 2025 veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA') markiert Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ein neues Kapitel für "Cebolleta'. Im Fokus der Arbeiten steht die Frage, ob die metallurgische Uran-Ausbeute im Haufenlaugungsverfahren verbessert werden kann. Gelingt dies, könnte sich dies deutlich positiv auf die Projektwirtschaftlichkeit auswirken.

Bereits mit der im Dezember 2025 eingereichten technischen Studie hatte das Unternehmen dieses Aufwärtspotenzial beziffert. Die Sensitivitätsanalyse der "PEA' zeigt: Eine Steigerung der metallurgischen Ausbeute von den im Basisszenario angenommenen 80% auf 90% könnte den "NPV' nach Steuern (8% Diskontsatz) von 83,9 Mio. USD auf 159,3 Mio. USD erhöhen - ein Plus von rund 90%.

"Cebolletas'-Aufwärtspotenzial: Höhere Uranpreise und optimierte Ausbeute könnten Wirtschaftlichkeit und freien Cashflow verbessern:

Quelle: Premier American Uranium

Wir erinnern uns: Die Ende Oktober 2025 veröffentlichten Ergebnisse der "PEA' wiesen für "Cebolleta' eine potenzielle Gesamtproduktion von 18,1 Mio. Pfund U3O8 über eine 13-jährige Projektlaufzeit aus. Damit untermauerte das Projekt nach Unternehmensangaben seine Position als eines der größten fortgeschrittenen Uranprojekte in den Vereinigten Staaten.

Unter dem Basisszenario von 90,- USD/Pfund U3O8 weist die "PEA' eine interne Verzinsung von 17,7% nach Steuern und einen freien Cashflow von 287 Mio. USD über die Projektlaufzeit aus.

Quelle: Premier American Uranium

Die "PEA' ist vorläufiger Natur. Sie enthält auch "abgeleitete' Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um bereits als Mineralreserven eingestuft zu werden. Es besteht keine Sicherheit, dass die in der "PEA' dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse tatsächlich realisiert werden.

"Cebolletas' Rentabilität wird in der "PEA' unter anderem durch durchschnittliche Betriebskosten von 41,60 USD je gewonnenem Pfund U3O8 gestützt. Hinzu kommt, dass die geplante Haufenlaugung auf eine vergleichsweise einfache Prozessroute abzielt.

Die geplante Haufenlaugungsstrategie sieht die Herstellung eines uranhaltigen Harzes vor, das anschließend extern in bestehenden inländischen Anlagen weiterverarbeitet werden könnte. Dadurch könnte "Cebolleta' ohne eigene konventionelle Uranmühle entwickelt werden - ein möglicher Vorteil für Kapitalbedarf, Genehmigung und Projektrisiko.

Strategische Schritte hin zu einer optimierten Ausbeute!

Um die Wirtschaftlichkeit von "Cebolleta' weiter zu verbessern, hat Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ein klar strukturiertes Arbeitsprogramm vorgelegt und davon bereits erste Schritte umgesetzt. Im März wurden Großproben von mineralisierten Aufschlüssen an der Oberfläche genommen und an das unabhängige US-Labor Hazen Research übergeben. Hazen ist auch Partner bei den metallurgischen Testarbeiten zur möglichen Verbesserung der Ausbeute.

Seit Mai 2026 laufen die Bohrungen im Rahmen dieses Programms. Geplant sind bis zu 16 PQ-Kernbohrlöcher; die gewonnenen Kernproben sollen Testmaterial liefern, das für den Untertagebau in den "Sohio'-Gebieten I, II und III repräsentativ ist.

Quelle: Premier American Uranium

Der Abschluss der Kernbohrungen wird nach Unternehmensangaben im Juni 2026 erwartet. Die 42-wöchige Laboruntersuchungskampagne soll mineralogische Charakterisierungen, "Bottle-Roll'-Ausbeutetests sowie langfristige Säulenlaugungstests zur Simulation der Haufenlaugung beinhalten.

Vor allem die Säulenlaugungstests sind zentral, weil sie unterschiedliche Oxidationsmittel, Laugungsmittel und Aufbringungsraten untersuchen sollen. Die Ergebnisse könnten wichtige Annahmen für eine aktualisierte "PEA' liefern, deren Fertigstellung Premier American Uranium für das erste Quartal 2027 anpeilt.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-two-uranium-projects-in-the-us-towards-development/

Fazit:

Mit dem 2026er Arbeitsprogramm bei "Cebolleta' schlägt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ein neues Kapitel der technischen Optimierung auf. Der entscheidende Punkt: Sollte es gelingen, die metallurgische Ausbeute in Richtung 90% zu verbessern, würde dies laut "PEA'-Sensitivität den Projektwert deutlich erhöhen. Für Investoren ist das ein klar messbarer technischer Katalysator - aber noch kein bereits erzieltes Ergebnis.

Dieser Meilenstein fällt in ein Uran-Umfeld, in dem sichere westliche Lieferketten und US-nahe Projekte wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die langfristige Versorgung mit Kernbrennstoff wird strategischer, während Energieversorger und große Stromabnehmer zunehmend planbaren, CO2-armen Grundlaststrom suchen. Daraus kann sich mittelbar eine bessere Wahrnehmung für fortgeschrittene US-Uranprojekte wie "Cebolleta' ergeben.

Zu diesen Marktentwicklungen kommt politischer Rückenwind. Uran wurde in die finale "2025 Critical Mineral List" der USA aufgenommen. Zudem zeigt die von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete "Section 232 Proclamation" zu verarbeiteten kritischen Mineralien, dass die US-Regierung kritische Rohstofflieferketten stärker absichern will. Je nach Ausgestaltung zukünftiger Handelsabkommen oder möglicher Mindestpreise könnte dies US-nahe Uranprojekte mittelbar unterstützen.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: https://www.constellationenergy.com/news/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html, https://www.reuters.com/business/energy/nextera-energy-partners-with-google-restart-iowa-nuclear-plant-2025-10-27/, Cruxinvestor, Premier American Uranium Inc. Pressemitteilungen vom 27.03.2026 und 12.05.2026; 2025 Cebolleta PEA/Technical Report; Unternehmenspräsentation; Cruxinvestor.com; Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Quellenbasis sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A/SEDAR+-Unterlagen, NI-43-101-Reports/PEA sowie öffentlich zugängliche Markt- und Branchenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle erstellt; die Einschätzung ist qualitativ und werblich. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: SRC swiss resource capital AG unterhält mit Premier American Uranium Inc. einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. JS Research GmbH erhält für Erstellung/Verbreitung dieses Artikels eine Vergütung von SRC. Eigene Positionen JS Research GmbH/Autor: keine Long-/Short-Position ≥ 0,5%; Market-Making/Investment-Banking-Beziehungen: keine.

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