© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USANvidia eröffnet sein erstes KI-Forschungszentrum in Singapur. Der Fokus verrät, wo der nächste große KI-Wettlauf entschieden werden könnte.Nvidia macht den nächsten großen Schritt im globalen KI-Rennen. Der Chipriese eröffnet in Singapur sein erstes KI-Forschungszentrum im Stadtstaat und konzentriert sich dabei auf ein Gebiet, das weit über klassische Chatbots hinausgeht. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Im Mittelpunkt des neuen KI-Forschungszentrums steht die sogenannte Embodied KI, also Künstliche Intelligenz für Roboter, autonome Fahrzeuge und Drohnen. Nvidia will dort gemeinsam mit Universitäten, Unternehmen und Behörden daran arbeiten, KI-Systeme …Den vollständigen Artikel lesen
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