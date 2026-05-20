Der chinesische Batteriehersteller SVOLT plant, im September mit der Serienproduktion von Halbfeststoffbatterien zu beginnen. Die Kommerzialisierung von reinen Feststoffakkus hat dagegen laut SVOLT-Chef Yang Hongxin noch einen sehr langen Weg vor sich. Der SVOLT-Vorsitzende hat den Zeitplan für den Serienauftakt der Produktion am Dienstag in einem auf Weibo veröffentlichten Video skizziert. Demnach sollen die serienreifen Halbfeststoffbatterien ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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