Anlässlich der Messe The smarter E Europe 2026, die heute zu Ende geht, hat Svolt Energy seine Batteriespeicher der nächsten Generation für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie, Großprojekte sowie KI-Rechenzentren präsentiert. Der chinesische Lithium-Ionen-Batteriesystem-Hersteller Svolt Energy hat auf The smarter E Europe 2026, zu der auch die Intersolar gehört, seine neuesten Produkte vorgestellt. Darunter befinden sich das Energiespeichersystem AIDC mit Hochleistungs-Stacking-Zellen für KI-Rechenzentren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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