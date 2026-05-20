5 Software-Aktien | Nvidia: Zahlen kein Problem, SAP: Jetzt kaufen & Depot: 2 Käufe
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|Aktien Frankfurt: Dax legt zu - Nvidia-Zahlen als KI-Gradmesser erwartet
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|Aktien Frankfurt: Dax legt zu - Nvidia-Zahlen als KI-Gradmesser erwartet
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger blicken am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt mit hohen Erwartungen auf die Zahlen von Nvidia . Die Experten von Index-Radar sehen in diesen eine gewisse "Sprengkraft"...
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|12:09
|Europa-Verlauf: Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen - Technologiewerte gefragt
|Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Neben der Lage im Nahost-Konflikt richten sich die Blicke der Anleger nun auch auf Nvidia . Der...
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|12:06
|Industry Comparison: Evaluating NVIDIA Against Competitors In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry
|12:00
|AKTIE IM FOKUS: Für Nvidia dürfte es schwer werden - Akteure erwarten viel
| NEW YORK (dpa-AFX) - Erwartungsvoll wie schon längere Zeit nicht mehr schauen die Märkte auf die anstehende Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia . An diesem Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht...
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|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|5 Software-Aktien | Nvidia: Zahlen kein Problem, SAP: Jetzt kaufen & Depot: 2 Käufe
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|11:51
|SAP - 160 Euro als Chance?
|SAP - 160 Euro als Chance
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|11:22
|Bern: Kommission verlangt Behebung von hartnäckigen SAP-Problemen
|11:14
|SAP SE stürzt ab - für mich die Schockchance des Jahres!
|11:06
|SAP - bullishe Wende?
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