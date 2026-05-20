New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht von Nvidia überwiegend freundlich gezeigt. Marktbeobachter warnten indes, es könnte dem Chip-Riesen schwerfallen, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Der Nasdaq 100 stieg dank freundlicher Halbleitertitel im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 29.001 Punkte. Damit unternahm der technologielastige Auswahlindex nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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