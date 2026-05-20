Die Rio Tinto-Aktie hat den bullischen Konter seit der letzten Betrachtung (siehe vom 12. März hier) eindrucksvoll bestätigt. Nach der Rückeroberung von 67,88 GBP folgte nicht nur der Anstieg bis 74,21 GBP, sondern inzwischen auch der Sprung auf neue Hochs. Damit bleibt die Aktie weiter aussichtsreich, sofern der jüngste Ausbruch jetzt nicht direkt wieder verloren geht. Die Bullen bleiben am Drücker Der Rücklauf vom März entpuppte sich rückblickend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de