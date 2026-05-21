Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Zürich, 21. Mai 2026
«Wir haben im ersten Quartal 2026 ein erfreuliches Wachstum des Geschäftsvolumens erzielt und sowohl das Fee- als auch das Versicherungsgeschäft weiter ausgebaut», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Besonders freut mich, dass wir das Fee-Geschäft in allen Divisionen steigern konnten. Mit unserer Leistung im ersten Quartal 2026 sind wir im Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gut auf Kurs.»
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2331034 21.05.2026 CET/CEST