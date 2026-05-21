Nvidia hat am Mittwochabend starke Quartalszahlen vorgelegt und Umsatz sowie Gewinn je Aktie klar übertroffen. Die Aktie reagierte nachbörslich dennoch kaum - wohl wegen der bereits hohen Erwartungen und des bereits in der Vorwoche erzielten jüngsten Rekordhochs. Für Anleger gibt es dennoch Grund zur Freude.Wie DER AKTIONÄR berichtete, waren die Erwartungen an Nvidia im Vorfeld erneut enorm hoch - und trotzdem konnte der Konzern sie übertreffen. Der Umsatz stieg auf 81,4 Milliarden Dollar und lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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