Zürich - Die Swiss Life ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Der Finanzkonzern steigerte im ersten Quartal sowohl das Prämienvolumen als auch die Einnahmen im Geschäft, wo die Gruppe Gebühreneinnahmen generiert. Die Bruttoprämien inklusive Policengebühren und erhaltene Einlagen stiegen von Januar bis März um 4 Prozent auf 8,20 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag hiess. In Lokalwährungen legten die Einnahmen um 5 Prozent zu, nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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