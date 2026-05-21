Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig tun. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA aber zunächst keine eindeutigen Impulse mit sich brachte. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex vor dem Börsenstart ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 24.713 Punkte. Tags zuvor war der DAX zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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