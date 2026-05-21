© Foto: Daniel Karmann - dpaVor dem geplanten Mega-IPO will sich der deutsche Staat offenbar 40 Prozent an KNDS sichern. Damit würde Berlin beim Rheinmetall-Rivalen plötzlich zum mächtigen Großaktionär werden.Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerherstellers KNDS nimmt konkrete Formen an - und der deutsche Staat will dabei offenbar eine zentrale Rolle spielen. Nach Informationen aus Regierungskreisen plant die Bundesregierung, vor dem für diesen Sommer geplanten IPO rund 40 Prozent an KNDS zu übernehmen. Damit würde Berlin künftig denselben Anteil halten wie Frankreich. KNDS gehört derzeit jeweils zur Hälfte dem französischen Staat sowie den deutschen Familien hinter der früheren Krauss-Maffei …Den vollständigen Artikel lesen
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