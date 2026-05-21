Kaiseraugst / Maastricht - DSM-Firmenich ist ab dem (heutigen) Donnerstag auch an der Schweizer Börse SIX kotiert. Dort sind die Papiere des niederländisch-schweizerischen Aroma-, Duftstoff- und Gesundheitskonzerns mit einer leicht freundlichen Tendenz in den Handel gestartet. Zum Handelsstart wurde ein Kurs von 62,80 Franken je Aktie festgestellt, nach knapp 30 Handelsminuten notieren die Papiere bei 62,90 Franken. Davor war der gesamte Handel mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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