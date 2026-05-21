Viessmann Climate Solutions und die E.ON Deutschland Energie GmbH verknüpfen künftig Wärmepumpen, Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallboxen mit dem E.ON Home Energiemanager. Fachpartner können das System installieren und erhalten dafür eine Vergütung. Die Kooperation adressiert auch die Anforderungen aus § 14a EnWG und § 9 EEG. Systemkopplung: Viessmann-Hardware mit E.ON-HEMSViessmann Climate Solutions und E.ON Deutschland haben eine Vertriebskooperation vereinbart. Ab sofort können Viessmann-Fachpartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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