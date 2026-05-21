Zürich - Die Swiss Life ist mit robustem Wachstum ins Jahr 2026 gestartet und hat weiter an Volumen gewonnen. Vor allem im Heimmarkt Schweiz legte der Finanzkonzern im Versicherungsgeschäft kräftig zu. In Deutschland wiederum macht Swiss Life den nächsten Schritt mit dem Finanzberater Telis. «Wir haben im ersten Quartal ein erfreuliches Wachstum erzielt und sowohl das Fee- als auch das Versicherungsgeschäft weiter ausgebaut», sagte Konzernchef Matthias ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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