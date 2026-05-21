BIMobject AB: Bulletin from BIMobject AB (publ) Annual General Meeting

The following press release is a summary of the decisions made at BIMobject AB (publ) Annual General Meeting held on 21 May 2026. For more information in English, please contact ir@bimobject.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, samt beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att

Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Pia Engholm, Lars Jörnow, David Johansson och Petter Bengtsson samt välja Viktor Fritzén som ny styrelseledamot. Välja Pia Engholm som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Slutligen beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med 400,000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 200,000 kr till övriga ledamöter (oförändrat) samt 35,000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 17,500 kronor (tidigare 0) till dess ledamot, detsamma gäller att det ska utgå arvode för ersättningsutskottets ordförande 35,000 kronor (tidigare 0) samt dess ledamot 17,500 kronor (tidigare 0). David Johansson och Lars Jörnow avböjde att erhålla arvode. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen samt enligt de av bolagsstämman beslutade regler för valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 november 2026 sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållande i bolaget per den 30 september. Valberedningen utser inom sig en ordförande att leda Valberedningens arbete. Styrelseledamot eller anställd i bolaget skall inte ingå i valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till Valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av Valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägare beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter:

Valberedningen ska ta fram förslag avseende val av nedanstående som ska föreläggas årsstämman för beslut.

- stämmoordförande

- antal styrelseledamöter

- styrelseledamöter

- styrelseordförande

- revisor

- arvoden för styrelseordföranden och styrelseledamöterna.

- arvode för Bolagets revisor

- regler för valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om Valberedningen ser behov av att nyrekrytera styrelseledamot, ska budgetutrymme finnas för att kunna engagera en rådgivare på marknadsmässiga villkor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier, samt införande av möjlighet till poströstning)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra ökning av antalet aktier, samt harmonisera gränserna för antalet aktier med gränserna för aktiekapitalet. Detta innebär att bolagsordningens §§ 4 och 5 ändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1,100,000 kronor och högst 4,400,000 kronor.

§ 5 Antal aktier: Antalet aktier skall vara lägst 100,000,000 och högst 400,000,000 stycken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Poströstning

Bolagsordningen kompletteras också med en ny paragraf, § 11, som medger att styrelsen får besluta om poströstning inför en bolagsstämma. Detta innebär § 11 Poströstning med följande lydelse: Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Nuvarande §§ 11-12 i bolagsordningen numreras därefter om till §§ 12-13.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för BIMobject AB ("Bolaget") införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2026. LTIP 2026 består av en serie, 2026:1 som ska överlåtas till anställda i Bolaget under 2026.



Årsstämman beslutade om följande riktade emissioner:

Högst 2,100,000 teckningsoptioner av serie 2026:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 23,100 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden:

Från och med den 4 maj 2029 till och med den 20 juni 2029 för serie 2026:1.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

