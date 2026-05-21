Dr. Klaus Kleinfelds bewährte Führungsqualitäten bei zwei börsennotierten Fortune-500-Unternehmen werden die globale Expansion des Unternehmens stärken

Cyclic Materials, das auf das Recycling von Seltenen Erden spezialisierte Unternehmen, das weltweit eine inländische Kreislaufwirtschaft für kritische Rohstoffe ermöglicht, gab heute die Berufung von Dr. Klaus Kleinfeld in seinen Vorstand bekannt.

Dr. Kleinfeld bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung globaler Industrie- und Hightech-Fertigungsunternehmen mit, darunter als CEO von zwei Fortune-500-Unternehmen der Siemens AG und Alcoa. Seine Erfahrung beim Ausbau komplexer internationaler Geschäftstätigkeiten, bei der Navigation auf globalen Märkten und bei der Leitung großer industrieller Transformationen wird die industrielle Expansion von Cyclic Materials unterstützen, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

Als international anerkannter Manager, Investor und Unternehmer hat Dr. Kleinfeld mehrere US-Präsidenten und globale Führungskräfte in Fragen der industriellen Wettbewerbsfähigkeit, Technologie und wirtschaftlichen Entwicklung beraten.

"Cyclic Materials skaliert eine strategisch wichtige Lösung, die die weltweite Versorgung mit kritischen Materialien diversifiziert", sagte Dr. Kleinfeld. "Der Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten für Seltenerdelemente wird für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die fortschrittliche Fertigung immer wichtiger. Ich freue mich darauf, das Unternehmen aktiv dabei zu unterstützen, seine Technologie und seine weltweiten Aktivitäten auszubauen."

Von 2008 bis 2017 war Dr. Kleinfeld Vorsitzender und CEO von Alcoa und Arconic. Davor war er mehr als 20 Jahre bei Siemens tätig und fungierte bis 2007 als CEO der Siemens AG. Derzeit ist er Vorsitzender von KONUX und Mitglied der Aufsichtsräte von Brainlab, GreyOrange und Fero Labs.

"Dr. Kleinfeld hat bereits in dem Umfang und der Komplexität gearbeitet, zu denen Cyclic Materials gerade heranwächst", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Gründer von Cyclic Materials. "Seine Erfahrung in der Führung globaler Industrieunternehmen, im Umgang mit geopolitischer Komplexität und im Ausbau fortschrittlicher Fertigungsunternehmen wird von großem Wert sein, während wir unsere kommerzielle Präsenz weiter ausbauen und eine sichere, widerstandsfähige Lieferkette für Seltenerdmetalle schaffen."

Da die Nachfrage nach Seltenerdelementen weiter zunimmt und Regierungen der Sicherheit der Lieferkette zunehmend Priorität einräumen, baut Cyclic seine globale Präsenz aus, um die heimische Versorgung mit diesen kritischen Materialien in Nordamerika, Europa und Asien sicherzustellen.

Die Ernennung von Dr. Kleinfeld spiegelt die fortgesetzten Investitionen von Cyclic Materials in die Stärkung seiner Unternehmensführung und seiner industriellen Betriebskompetenz wider, während das Unternehmen global expandiert. Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Roger Zakheim zum strategischen Berater durch Cyclic. Roger Zakheim ist derzeit als Washington-Direktor für die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute tätig und bringt jahrzehntelange Erfahrung in der US-Politik mit, unter anderem als General Counsel und stellvertretender Stabschef des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses sowie als stellvertretender Verteidigungsstaatssekretär.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials baut durch das Recycling von magnethaltigen Altprodukten eine widerstandsfähige Lieferkette für Seltenerdelemente (REEs) und andere kritische Materialien auf. Seine innovative Technologie wandelt Altprodukte in wertvolle Rohstoffe um, die für die Automobilindustrie, KI, Robotik, Verteidigung, Energie, Medizin und andere Bereiche der fortschrittlichen Fertigung unverzichtbar sind. Nach dem Erfolg seiner kommerziellen Demonstration und den ersten Lieferungen von hochreinen recycelten gemischten Seltenerdoxiden (rMREO) an Kunden baut das Unternehmen seine Spitzentechnologie rasch auf kommerziellen Maßstab in Nordamerika, Europa und Asien aus und nutzt dabei seine proprietären MagCycle- und REEPure?-Verfahren, um strategische Industrien mit einer sicheren Versorgung an Seltenen Erden zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2025 vom MIT Tech Review zu einem der "Top 10 Climate Tech Companies to Watch"gekürt. Mehr erfahren Sie unter cyclicmaterials.earth

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