Mit Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel zeichnet sich am Freitag für den DAX ein starker Auftakt ab. Der X-DAX signalisierte vor dem Börsenstart zeitweise einen Aufschlag von fast einem Prozent auf 24.836 Punkte. Ein Teil der Gewinne wurde allerdings wieder abgegeben. An den Asien-Börsen setzte sich eine Rally im Technologiesektor am Freitag fort, dieses Mal mit dem Schwerpunkt auf Japan und Taiwan. Außerdem wird am Aktienmarkt weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt.Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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