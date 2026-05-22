Datum der Anmeldung:
19.05.2026
Aktenzeichen:
B5-54/26
Unternehmen:
Worthington Steel / Klöckner (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Vertrieb und Verarbeitung von Flachstahlprodukten und Langstahlprodukten, Vertrieb von Edelstahlprodukten und Aluminiumprodukten, Vertrieb von Stahl durch Lagerzentren, Vertrieb von Stahl über Service-Center
19.05.2026
Aktenzeichen:
B5-54/26
Unternehmen:
Worthington Steel / Klöckner (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Vertrieb und Verarbeitung von Flachstahlprodukten und Langstahlprodukten, Vertrieb von Edelstahlprodukten und Aluminiumprodukten, Vertrieb von Stahl durch Lagerzentren, Vertrieb von Stahl über Service-Center
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