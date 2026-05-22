© Foto: Angga Budhiyanto - ZUMA Press WireDie gesamte Gaming-Welt wartet auf den Release von GTV VI im November. Die Aktie läuft sich schon jetzt langsam warm, nachdem der Starttermin bestätigt wurde. Auf dieses Spiel fiebert die gesamte Gaming-Community hin Zu den kommerziell erfolgreichsten Videospiel-Reihen aller Zeiten gehört Grand Theft Auto, auch bekannt als GTA, das früh auf offene und große Spielwelten gesetzt hat - ein Prinzip, das in den vergangenen Jahren aufgrund immer leistungsfähigerer Gaming-Hardware enorm an Popularität gewonnen hat und Verkaufserfolge garantiert. Nachdem schon das bereits vor fast 13 Jahren veröffentlichte GTA V kommerziell neue Maßstäbe gesetzt hat, zur finanziell erfolgreichsten Veröffentlichung …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE