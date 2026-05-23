Diese 0,13 €-Aktie besitzt 2 der wichtigsten kritischen Metalle der Welt

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Jeder große Junior-Mining-Gewinner beginnt gleich.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von GoldHaven Resources (ISIN: CA38149V3011 | WKN: A40QNN | Symbol: 4QS) veröffentlicht.

Am Anfang glaubt niemand daran.

Niemand versteht das Ausmaß.

Niemand erkennt das entstehende Makro-Setup.

Und die Aktie dümpelt irgendwo herum … komplett ignoriert … während das Unternehmen still und leise die einzelnen Puzzleteile zusammensetzt.

Dann passiert etwas.

Der Markt verbindet plötzlich die Punkte.

Und auf einmal wird das Re-Rating brutal.

Genau das ist passiert bei:

Wolfram

Uran

Antimon

Silber

in den letzten Jahren.

Und jetzt beginnt GoldHaven Resources (ISIN: CA38149V3011 | WKN: A40QNN | Symbol: 4QS) EXAKT die gleichen Eigenschaften zu zeigen, die einige der größten Gewinner im Rohstoffsektor hervorgebracht haben.

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Der Unterschied?

GoldHaven könnte tatsächlich eine der einzigartigsten Kombinationen strategischer Metalle besitzen, die wir seit Jahren bei einem Microcap gesehen haben.

Denn hier geht es nicht nur um:

Wolfram

Silber

oder ein einzelnes Explorationsgebiet.

Hier entwickelt sich möglicherweise:

ein distriktweites Critical-Minerals-System mit Exposure zu ZWEI der geopolitisch wichtigsten Metalle der Welt:

WOLFRAM + INDIUM

Und die Aktie handelt immer noch bei rund:

0,13 €

Genau das ist der Punkt, an dem solche Geschichten für Shortseller gefährlich und für spekulative Investoren extrem interessant werden.

Denn sobald der Markt wirklich versteht, was GoldHaven hier möglicherweise kontrolliert

könnte diese Aktie MASSIV neu bewertet werden.

DIESEN FILM HABEN WIR BEREITS GESEHEN

Der Markt hat Wolfram komplett unterschätzt.

Am Anfang interessierte es niemanden.

Dann plötzlich:

verschärfte China die Kontrolle

Regierungen gerieten in Panik

Lieferketten wurden strategisch wichtig

die Nachfrage aus der Rüstungsindustrie explodierte

der KI-Infrastrukturboom beschleunigte sich

Und Wolfram-Aktien explodierten förmlich.

Guardian Metals (LSE: GMET) stieg von etwa:

£0,39 AUF ÜBER £3