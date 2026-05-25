Das Technologie-Metall mit +90% ist Indium der nächste KI-Boom, den der Markt noch nicht entdeckt hat?

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Die meisten Investoren haben immer noch keine Ahnung, was Indium überhaupt ist. Und genau das könnte die Chance sein.

GoldHaven Resources Corp. ist ein Kunde von Machai Capital Inc.

Denn während der Markt weiterhin die offensichtlichen Metalle jagt - Gold, Silber, Kupfer, Uran oder Wolfram - beginnt sich eines der wichtigsten Technologie-Metalle der Welt plötzlich zu bewegen.

Und nicht langsam.

INDIUM IST UM 90% GESTIEGEN.

Stand 22. Mai 2026:

handelte Indium bei rund 4.750 CNY/kg

plus 11,76% in nur einem Monat

und unglaubliche +90,38% innerhalb von 12 Monaten

Das ist KEINE normale Kursbewegung für ein kleines Spezialmetall.

So etwas passiert, wenn:

das Angebot knapp wird

geopolitische Spannungen eskalieren

und der Markt plötzlich erkennt, dass ein Metall strategisch wichtig wird.

Und das Verrückte?

Die meisten Anleger verstehen immer noch nicht, WARUM Indium plötzlich wichtig ist.

Noch nicht.

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DIE KI-REVOLUTION KÖNNTE VON INDIUM PROFITIEREN

Jahrelang galt Indium einfach als:

"dieses Touchscreen-Metall."

Diese Sichtweise ist längst veraltet.

Heute wird Indium zunehmend direkt mit folgenden Zukunftstechnologien verbunden:

KI-Infrastruktur

photonische Chips

optische Interconnects

Glasfasertechnik

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

6G-Netzwerke

Halbleiter

Next-Generation-Computing

Reuters berichtete kürzlich, dass:

INDIUMPHOSPHID

eine Schlüsselrolle bei photonischen Chips der nächsten Generation spielt, die eingesetzt werden in:

KI-Rechenzentren

optischen Lasern

Glasfasersystemen

ultraschneller Kommunikationsinfrastruktur

Und genau hier wird die Story extrem spannend.

Denn der KI-Boom dreht sich längst nicht mehr nur um GPUs.

Der nächste große Engpass lautet:

DATEN SCHNELL GENUG ZU BEWEGEN.

Deshalb investieren die größten Technologieunternehmen der Welt inzwischen Hunderte Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur und neue Rechenzentrums-Architekturen.

Und klassische Kupferverbindungen stoßen langsam an physikalische Grenzen.

Genau deshalb wird Photonik zu einem der heißesten Themen im High-Performance-Computing.

Photonik nutzt LICHT statt Elektrizität zur Datenübertragung.

Das bedeutet:

geringerer Energieverbrauch

höhere Geschwindigkeit

geringere Latenz

höhere Bandbreite

Exakt das, was KI-Infrastruktur dringend benötigt.

Und Indiumphosphid sitzt direkt in dieser Technologie-Architektur.

DAS IST KEINE ZUKUNFTSMUSIK MEHR

Das Ganze ist längst Realität.

Die Industrie bewegt sich bereits.

Unternehmen wie:

Coherent

Lumentum

Applied Optoelectronics

bauen ihre Kapazitäten für Indiumphosphid aggressiv aus, weil die Nachfrage aus KI-Rechenzentren rasant steigt.

Branchenberichte prognostizieren inzwischen massives Wachstum bei:

optischen Interconnects

photonischen integrierten Schaltungen

KI-Optik-Transceivern

Silicon Photonics

angetrieben direkt durch den globalen KI-Boom.

Auf Deutsch bedeutet das:

DIE KI-REVOLUTION KÖNNTE EINE MASSIVE NEUE NACHFRAGEWELLE FÜR INDIUM AUSLÖSEN.

Und der Markt beginnt gerade erst aufzuwachen.

JETZT KOMMT DAS EIGENTLICHE PROBLEM

China dominiert die globale Indium-Versorgung.

Und genau das verändert alles.

Reuters berichtete kürzlich, dass China rund:

70% DER WELTWEITEN INDIUM-PRODUKTION

kontrolliert.

Und im Februar 2025 verhängte China offiziell Exportkontrollen für:

Indium

Wolfram

Tellur

Molybdän

Bismut-bezogene Produkte

Ab diesem Moment war Indium nicht länger:

"nur ein Industriemetall."

Indium wurde geopolitisch.

Und die Auswirkungen zeigen sich bereits.

Reuters berichtete, dass chinesische Indium-Exporte in die USA seit Einführung der Exportkontrollen um etwa:

77%

eingebrochen sind.

Das ist eine gewaltige Störung.

Vor allem während:

KI-Infrastruktur explodiert

Halbleiter-Investitionen steigen

photonische Systeme hochskaliert werden

westliche Staaten verzweifelt sichere Lieferketten suchen

Das ist EXAKT das gleiche Setup, das wir bereits gesehen haben bei:

Wolfram

Gallium

Antimon

bevor diese Metalle zu riesigen Börsen-Themen wurden.

DESHALB KÖNNTE GOLDHAVEN ANDERS SEIN

Jetzt wird die Story wirklich interessant.

Denn der Markt hat:

REINE WOLFRAM-STORYS

bereits aggressiv neu bewertet.

Zum Beispiel:

Guardian Metals Corp (LSE: GMET)

American Tungsten Corp (CSE: TUNG)

wurden massive Börsengewinner, weil Investoren plötzlich Wolfram-Exposure wollten.

Und wichtig:

WIR WAREN BEI BEIDEN INVESTIERT.

Wir waren Aktionäre von:

American Tungsten bei etwa 0,11 CAD

Guardian Metal bei etwa 0,60 £

lange bevor der Markt die Wolfram-Story vollständig verstand.

Dann kam das Re-Rating.

Guardian Metal stieg von ungefähr:

0,39 £ AUF ÜBER 3 £

American Tungsten explodierte von etwa:

0,20 CAD AUF FAST 5 CAD