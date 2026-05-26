Nvidia hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt - natürlich schaue ich hier genauer hin. Die Aktie ist inzwischen meine mit Abstand größte Depotposition - ich liege hier mittlerweile gut 1.200 Prozent im Plus. Kein anderes Unternehmen hat mein Depot in den letzten Jahren so dominiert wie Nvidia. Meine zweitbeste Aktie ist der Speicherhersteller Micron, der kürzlich ebenfalls zum Tenbagger geworden ist. Dieser Artikel ist von Nikos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer