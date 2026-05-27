Die Länder Südostasiens stehen unter Druck: Geopolitische Instabilitäten im Nahen Osten, eskalierende Treibstoffkosten und regulatorische Vorgaben zur Dekarbonisierung zwingen etablierte Industriegiganten dazu, ihre Produktionsstandorte und Wertschöpfungsketten auf den Prüfstand zu stellen. Vietnams Wirtschaft, die im vergangenen Jahr ein robustes Wachstum von rund 8 % verzeichnete, offenbart in der aktuellen Krise eine große Verletzlichkeit. Da verarbeitetes Rohöl fast vollständig aus Kuwait importiert werden muss, führten Transportunterbrechungen zu Engpässen, in deren Folge sich Diesel seit Februar um 70 % und mehr verteuerte. Dieser Preisschock trifft die exportorientierte verarbeitende Industrie direkt und verteuert auch die Logistik. So wurde etwa die Bahn teurer. Da zudem das Stromnetz unter erheblichen Kapazitätsengpässen leidet, rücken agile Lösungsanbieter in den Fokus, die sofort Entlastung bieten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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