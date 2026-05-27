DJ Aroundtown bekräftigt Ausblick

DOW JONES--Aroundtown hat im ersten Quartal 2026 unter dem Strich weniger verdient, den operativen Gewinn jedoch bei leicht höheren Mieterlösen stabil gehalten und bekräftigt den Mitte April angehoben Ausblick für das Gesamtjahr.

Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die Gesellschaft einen Gewinn nach Steuern von 119 Millionen Euro, verglichen mit einem Gewinn von 319 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum 2025. Der Rückgang ist laut Aroundtown im Wesentlichen auf die im Vergleichszeitraum erfasste positive Immobilienaufwertung zurückzuführen, während im ersten Quartal 2026 keine Neubewertung durchgeführt worden sei. Einschließlich der bereinigten EBITDA-Beiträge aus Joint Ventures belief sich das bereinigte EBITDA im ersten Quartal auf 250 Millionen Euro nach 251 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Der FFO I erreichte 70,2 Millionen Euro nach 76,3 Millionen Euro im Vorjahr und die Mieterlöse kletterten auf 297 (Vorjahr: 295) Millionen Euro.

Für 2026 wird unverändert ein FFO I in der Spanne von 275 bis 305 Millionen Euro erwartet.

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May 27, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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