Unterföhring (ots) -Motorsport rund um den Globus: MotoGP in Italien, die IndyCar Series in Detroit und die WRC in JapanDie Motoren heulen auf: auch wenn in der Formel 1 an diesem Wochenende nicht gefahren wird, ist auf Sky Sport Vollgas angesagt: Mit der MotoGP in Italien, der IndyCar in Detroit und der World Rally Championship in Japan stehen Rennen in drei der besten Rennserien der Welt auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht das siebte Rennen der MotoGP im spektakulären Autodromo Internazionale del Mugello, wo die Zweirad-Stars über 23 Runden um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft kämpfen. Welche Piloten können sich beim Grand Prix von Italien einen Platz auf dem Podium sichern? Während die World Rally Championship zum siebten Saisonlauf in Japan Halt macht, geht auch die IndyCar in die nächste Runde. Nach Mick Schumachers Premiere beim legendären Indy 500 wartet beim achten Saisonrennen in Detroit bereits die nächste Bewährungsprobe auf den Deutschen. Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag alle Trainings, Qualifyings und Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie den Red Bull Rookies Cup und den Harley-Davidson Bagger Racing Cup live aus Italien. Außerdem sind auch die IndyCar und die WRC live auf Sky Sport zu sehen.Die Western Conference Finals der NBA: Welches Team tritt im Finale gegen die Knicks an?Wer aus der Western Conference sichert sich das letzte Finalticket in der besten Basketballliga der Welt? Der erste Finalist steht bereits fest: Die New York Knicks haben sich in ihrer Serie gegen die Cleveland Cavaliers ohne Niederlage durchgesetzt. In der Western Conference stehen sich die Oklahoma City Thunder um Hartenstein und die San Antonio Spurs gegenüber und liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Sky Sport überträgt alle Spiele der Serie live: Spiel 6 in der Nacht auf Freitag ab 2:15 Uhr, ein mögliches Spiel 7 stünde in der Nacht auf Sonntag ab 1:45 Uhr auf dem Programm.Die Conference Finals in der NHLDie Jagd nach dem Stanley Cup spitzt sich zu: Während in der Western Conference die Vegas Golden Knights den Finaleinzug glatt in vier Spielen perfekt gemacht haben, geht es in der Eastern Conference deutlich enger zu. Nachdem die Montreal Canadiens zunächst einen klaren Sieg gegen die Carolina Hurricanes feiern konnten, schlugen die Hurricanes in den beiden folgenden Partien jeweils in der Overtime zurück. Damit sind mindestens noch zwei weitere Spiele - u.a. in der Nacht auf Donnerstag - garantiert. Sky Sport überträgt alle Begegnungen beider Serien live und exklusiv.Das Finale um die Deutsche U19-MeisterschaftDie Stars von morgen kämpfen um den Titel: Nachdem die Saisons in der Bundesliga und Premier League bereits beendet sind, können sich Fußballfans umso mehr auf die den Titelkampf im Nachwuchsbereich freuen. Am Sonntagmittag trifft die U19 der TSG 1899 Hoffenheim im Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren auf den Titelverteidiger 1. FC Köln. Sky Sport überträgt die Begegnung ab 12:45 Uhr live, zusätzlich auch im Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube-Kanal.Die LIV Golf League in SüdkoreaBusan ist der nächste Stopp der LIV Golf League: Die Profigolfer versammeln sich zum achten Turnier der Saison im Asiad Country Club in Südkorea. Los geht es mit dem gewohnten Shotgun-Start, bei dem alle 57 Spieler gleichzeitig an verschiedenen Löchern abschlagen. Wer sichert sich den Sieg und nimmt das Preisgeld mit nach Hause? Sky Sport überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag live mit deutschem Kommentar von Konstantin Schad.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6282431