München (ots) -- Neue Staffel von "CoupleChallenge" in Vorbereitung - Castings starten ab sofort, zusätzlich erhält das Erfolgsformat erstmals ein Spin-off- RTLZWEI setzt erfolgreiche Reality-Marken konsequent fort- Neue Staffeln von "Love Island VIP" und "Der Promihof" in VorbereitungRTLZWEI investiert weiter in seine erfolgreichen Reality-Marken und baut sein Portfolio im Bereich Reality Entertainment gezielt aus. Nach der starken Performance der jüngsten Staffel von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird das Format in diesem Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern zusätzlich um ein Spin-off erweitert. Ab sofort starten die Castings. Parallel läuft gerade die Produktion der etablierten Reality-Erfolgsmarke "Love Island VIP" und in Kürze auch "Der Promihof".Die jüngste Staffel von "CoupleChallenge" entwickelte sich zu einem klaren Erfolg im Streaming: Insgesamt 25,9 Millionen Views* bei RTL+ erzielten mehr als 100 % Wachstum zur Vorstaffel. 81 Millionen zusätzliche Social-Media-Views unterstreichen die Relevanz der Marke innerhalb des RTLZWEI-Portfolios. Im AGF-Gesamtranking positionierte sich das Format auf Platz vier aller gemessenen Streaming-Anbieter. RTLZWEI plant eine neue Staffel und darüber hinaus erhält das Format ein Spin-off. Weitere Details dazu werden in Kürze bekannt gegeben.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI: "Unsere Reality-Marken entwickeln sich seit Jahren erfolgreich weiter - linear, im Streaming und auf Social Media. Genau deshalb investieren wir konsequent in den Ausbau unseres Portfolios. CoupleChallenge war so erfolgreich, dass wir das Format jetzt mit einem Spin-off erweitern und mit den Castings beginnen. Wichtig ist uns, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Reality-Formate bei uns gut aufgehoben fühlen. Sie sind ein zentraler Teil des Erfolgs unseres 'Home of Reality'. Und was die Zuschauer bei "CoupleChallenge" genau erwartet, verraten wir noch nicht, Reality-Fans können sich aber sicher sein, dass es spannend und unterhaltsam wird, auf jeden Fall mit einem neuen Twist, getreu dem Motto: das stärkste Team gewinnt."Auch andere Reality-Marken des Senders werden konsequent weiterentwickelt: "Kampf der Realitystars", moderiert von Arabella Kiesbauer, läuft aktuell erstmals als Allstars-Version und holt überragende Werte linear und bei RTL+. Mit einer Streaming-Nettoreichweite von 1,132 Millionen (KW 18) wurde gerade erst ein neuer Rekord aufgestellt. Das international erfolgreiche Format "Love Island", moderiert von Sylvie Meis, geht inzwischen bereits in die dritte VIP-Staffel und zählt weiterhin zu den stärksten Reality-Formaten im Streaming und bei jungen Zielgruppen. Die Dreharbeiten haben gerade begonnen. Darüber hinaus wird erstmals auch "Love Island USA" linear bei RTLZWEI ausgestrahlt, nachdem die Staffel seit März erfolgreich auf RTL+ verfügbar ist.Mit "Der Promihof" launchte RTLZWEI zudem eine neue Reality-Marke, die insbesondere digital und in Social Media starke Reichweiten erzielte und deshalb ebenfalls in 2026 fortgesetzt wird. Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" und "Unser Hof" begrüßt wieder Stars und Newcomer auf dem verrücktesten Bauernhof der Welt.*Quelle VOD: AGF CENSUS+ 1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung bis 17.03.2026 / Quelle Social Media: YouTube Analytics, Facebook Insights, Instagram Insights, TikTok Analytics; 01.01.-17.03.2026**Quelle: Nettoreichweite Zuschauer ab 3 JahreÜber RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6282637