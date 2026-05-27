Viel stärker als geplant hat WACKER seinen Anteil bei SILTRONIC zurückgefahren: Es wurden 2,1 Mio. SILTRONIC-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert. Ursprünglich waren 1,8 Mio. Aktien angekündigt worden. Brutto nahm WACKER nun 188 Mio. Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 % des Grundkapitals von SILTRONIC. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil von WACKER CHEMIE an SILTRONIC nun auf 24 %. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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