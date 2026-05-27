Die Ölpreise stehen unter Druck. Der Markt preist eine Verhandlungslösung zwischen den USA und dem Iran ein. Ob diese aber auch kurzfristig kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Nichtsdestotrotz rutschen Brent Öl und WTI Öl immer weiter ab.Der Preisrückgang am Ölmarkt setzt auch den Produzentenaktien zu. Shell gehörte noch bis vor kurzem zu den Profiteuren der eskalierenden Ölpreise. Zuletzt ging der Aktie jedoch ein wenig die Puste aus. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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