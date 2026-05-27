Die Berliner Softwaregesellschaft IVU Traffic Technologies AG bleibt auf Wachstumskurs - und liefert zum Jahresauftakt 2026 überraschend starke Zahlen ab. Besonders bemerkenswert: Das operative Ergebnis explodiert regelrecht, während sich das Geschäft zunehmend in Richtung hochprofitabler, wiederkehrender Erlöse verschiebt. Für Anleger könnte genau das jetzt spannend werden. Denn IVU entwickelt sich immer stärker vom klassischen Projektgeschäft hin zu einem skalierbaren Software- und Serviceanbieter für den öffentlichen Verkehr. EBIT springt massiv nach oben Im ersten Quartal 2026 steigerte IVU ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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