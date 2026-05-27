Vorträge auf dem 94. Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) unterstreichen die Breite der Evidenz für Bempedoinsäure bei einer Vielzahl von Patientengruppen und Hintergrundtherapien.

Real-World-Daten aus der MILOS-Studie, die mehrere europäische Kohorten umfasst, belegen ein konsistentes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil in der routinemäßigen klinischen Praxis. 1,2,3,4

Die Analyse der CLEAR-Outcomes-Studie unterstreicht den Einfluss von Bempedoinsäure auf kardiovaskuläre Risiken, einschließlich Schlaganfall und venöser Thromboembolie (VTE). 5,6

Das Engagement von Daiichi Sankyo Europe für "care for every heartbeat" (sich um jeden Herzschlag kümmern) konzentriert sich darauf, zugängliche orale Behandlungsoptionen bereitzustellen, um sicherzustellen, dass jeder Patient die Chance erhält, seine LDL-C-Ziele zu erreichen.

Daiichi Sankyo Europe (DSE) freut sich, seine umfassende wissenschaftliche Präsenz auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026 bekannt zu geben. Die Präsentation von 15 Abstracts, die sowohl Analysen klinischer Studien als auch Real-World-Evidence umfassen, unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens für die kardiovaskuläre Gesundheit und seine Mission, sich um jeden Herzschlag zu kümmern.

Die Präsentation der 15 Abstracts bietet einen umfassenden Überblick über die Rolle von Bempedoinsäure im Lipidmanagement. Dazu gehören Post-hoc-Analysen in Zusammenarbeit mit Esperion Therapeutics aus der Phase-3-Studie CLEAR Outcomes, in der die Auswirkungen auf die Inzidenz von Schlaganfällen und venösen Thromboembolien (VTE) untersucht wurden.5,6 Außerdem liegen Real-World-Ergebnisse aus dem MILOS-Register vor, darunter eine spezielle Subanalyse zur Untersuchung der Wirksamkeit von Bempedoinsäure bei verschiedenen Hintergrundtherapien. 1,2,3,4 Die Ergebnisse bestätigen das konsistente Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von Bempedoinsäure in verschiedenen EU-Ländern und unabhängig von den bestehenden Behandlungsregimen der Patienten.7

Das Engagement von DSE für den Ausbau der Evidenzbasis für Bempedoinsäure spiegelt sich zudem in neuen, von Esperion gesponserten Daten wider, die bei pädiatrischen Patienten (im Alter von 6-17 Jahren) mit familiärer Hypercholesterinämie vorgestellt werden. 8 Neben der kürzlich erfolgten Aktualisierung der Fachinformation bezüglich des Stillens wonach die Anwendung nun unter Abwägung des Nutzens der Therapie für die Mutter gegen den Nutzen des Stillens für das Kind in Betracht gezogen werden kann unterstreichen diese Meilensteine die fortlaufenden Bemühungen von DSE, Bempedoinsäure in allen Bevölkerungsgruppen, einschließlich spezifischer unterversorgter Gruppen, zu untersuchen, um sicherzustellen, dass möglichst viele Patienten ihre LDL-C-Zielwerte erreichen können.9,10

"Viel zu viele Patienten in ganz Europa erreichen ihre LDL-C-Zielwerte immer noch nicht, wodurch sie unnötigerweise einem kardiovaskulären Risiko ausgesetzt sind", sagt Prof. Maurizio Averna, Professor für Innere Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Palermo, Italien. "Die auf der EAS 2026 vorgestellten Daten aus der Praxis liefern entscheidende Belege, die Ärzten helfen, diese Behandlungslücken in der Routinepraxis zu schließen und die Ergebnisse für ein breites Spektrum von Patienten zu verbessern."

"Bei Daiichi Sankyo Europe geht unser Engagement über klinische Daten hinaus; es ist in der individuellen Behandlungsgeschichte jedes einzelnen Patienten verwurzelt", sagte Dr. Stefan Seyfried, Vizepräsident und Leiter der Abteilung Medical Affairs, Specialty Medicines, bei Daiichi Sankyo Europe. "Der umfangreiche Datensatz, den wir auf der EAS 2026 präsentieren ein Beweis für unser nachhaltiges Engagement für die kardiovaskuläre Gesundheit bekräftigt unsere Mission, jedem Patienten die Chance zu geben, seine Behandlungsziele zu erreichen. Indem wir wissenschaftliche Innovationen in eine praktische, patientenzentrierte Versorgung umsetzen, stellen wir sicher, dass wir jeden Herzschlag durch innovative und zugängliche Lösungen betreuen."

Durch die Hervorhebung der Fähigkeit von Bempedoinsäure, verbesserte kardiovaskuläre Ergebnisse und eine Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (LDL-C) zu erzielen, unabhängig von der Hintergrundtherapie und der Patientengruppe, möchte DSE sicherstellen, dass medizinische Fachkräfte über die erforderlichen Belege verfügen, um ihre Entscheidungen zur Lipidmanagement-Behandlung zu untermauern.

Daten, die auf dem EAS-Kongress 2026 vorgestellt werden

MILOS- Studie

Präsentationstitel Autor/in Sitzung (Uhrzeit, EEST) Praktische Erfahrungen aus Großbritannien mit Bempedoinsäure bei Dyslipidämie: 1-Jahres-Ergebnisse der MILOS-Studie K. K. Ray Mündlich 25. Mai 14:56-15:03 Uhr Real-World-Wirksamkeit und Sicherheit von Bempedoinsäure in der Praxis: Erkenntnisse aus den Daten der italienischen Kohorte der MILOS-Studie nach 1-jähriger Nachbeobachtung M. Averna Mündlich 25. Mai 14:56-15:03 Uhr Wirksamkeit und Sicherheit von Bempedoinsäure in der routinemäßigen klinischen Praxis: 1-Jahres-Follow-up-Daten der belgischen MILOS-Kohorte T. Vanassche Mündlich 26. Mai Jederzeit Real-World-1-Jahres-Daten zur Anwendung von Bempedoinsäure bei Patienten mit Dyslipidämie: Erkenntnisse aus der MILOS-Österreich-Studie T. Stulnig Posterdiskussion 25. Mai 14:49-14:56 Uhr Real-World-Einsatz von Bempedoinsäure in der Praxis in Spanien: 8-Wochen-Ergebnisse aus der MILOS- J.J. Gómez Doblas Virtuelles Poster Jederzeit Schweizer Erfahrungen aus der Praxis mit Bempedoinsäure bei Dyslipidämie: 8-Wochen-Ergebnisse aus der prospektiven MILOS-Beobachtungsstudie K. Koskinas Poster auf Tafel 24. 25. Mai Jederzeit Vergleichbare LDL-C-Senkungen bei alleiniger Anwendung von Bempedoinsäure oder in Kombination mit einer Hintergrundtherapie mit Statinen und/oder Ezetimib: Real-World-Evidenz aus der MILOS-Studie T. Vanassche Mündlich 26. Mai 16:45-17:00 Uhr

CLEAR-Outcomes-Studie

Präsentationstitel Autor/in Sitzung (Uhrzeit, CET) Faktoren, die mit einer verstärkten Senkung des LDL-Cholesterins durch Bempedoinsäure bei statinintoleranten Patienten aus der CLEAR-Outcomes-Studie assoziiert sind(in Zusammenarbeit mit Esperion Therapeutics) C. M. Ballantyne Mündliche Präsentation 25. Mai 15:03-15:10 Uhr Der Zusammenhang zwischen Bempedoinsäure und dem Risiko einer venösen Thromboembolie: Eine Post-hoc -Analyse der CLEAR-Outcomes-Studie(in Zusammenarbeit mit Esperion Therapeutics) S. J. Nicholls Mündliche Präsentation 25. Mai 11:30-11:40 Uhr Bempedoinsäure und die Inzidenz von Schlaganfällen bei Patienten mit Statin-Unverträglichkeit: Eine Analyse der CLEAR Outcomes-Studie(in Zusammenarbeit mit Esperion Therapeutics) S. J. Nicholls Mündliche Präsentation 26. Mai 13:44-13:51 Uhr Bempedoinsäure ohne begleitende LLT, LDL-Cholesterin und kardiovaskuläre Ereignisse: eine Sekundäranalyse der CLEAR-Outcomes-Studie K. K. Ray Science at a Glance 26. Mai 13:51-13:58 Uhr

CLEAR-Path-1-Studie

Präsentationstitel Autor/in Sitzung (Uhrzeit, EEST) Bempedoinsäure bei Kindern im Alter von 6-17 Jahren mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie: eine Phase-2-Studie (gesponsert von Esperion Therapeutics) S. Gidding Science at a Glance 25. Mai 14:35-14:42 Uhr

Über MILOS

MILOS (NCT04579367) ist eine laufende, multinationale, europäische Beobachtungsstudie bei erwachsenen Patienten, bei denen eine primäre Hypercholesterinämie oder eine gemischte Dyslipidämie diagnostiziert wurde.11 Ziel ist es, den Einsatz von Bempedoinsäure und der Fixdosiskombination aus Bempedoinsäure und Ezetimib in der Praxis zu bewerten. Neben Deutschland verfügt MILOS über Standorte in Österreich, Belgien, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.11

Über die CLEAR Outcomes-Studie

Die CLEAR Outcomes-Studie war eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie, die darauf ausgelegt war, die Wirkung von Bempedoinsäure auf kardiovaskuläre (CV) Endpunkte bei statinintoleranten Patienten zu bewerten, bei denen eine primäre oder sekundäre kardiovaskuläre Prävention klinisch indiziert war. 12 An der Studie nahmen 13.970 Patienten im Alter von 18 bis 85 Jahren (Durchschnittsalter 65,5 Jahre) teil, von denen fast die Hälfte Frauen waren; alle hatten eine nachgewiesene kardiovaskuläre Erkrankung oder ein hohes Risiko dafür und einen mittleren LDL-C-Ausgangswert von 139 mg/dl (3,59 mmol/l). 12 Die Studie wurde an 1.250 Standorten in 32 Ländern durchgeführt; die Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder täglich 180 mg Bempedoinsäure oral oder ein Placebo und wurden über einen Median von 40,6 Monaten nachbeobachtet.12 Der primäre Endpunkt war ein aus vier Komponenten bestehender Verbundendpunkt für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (MACE-4): kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall oder koronare Revaskularisation; darüber hinaus wurden mehrere wichtige sekundäre kardiovaskuläre Endpunkte bewertet.12

Über Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein vertrauenswürdiger Innovator im Gesundheitswesen zu werden und das Leben der Menschen durch seine Stärke in Wissenschaft und Technologie zu verändern. Das Unternehmen erforscht und entwickelt neue Behandlungsstandards, um vielfältigen medizinischen Bedürfnissen gerecht zu werden und so seinem Ziel gerecht zu werden, weltweit zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf der Onkologie treibt Daiichi Sankyo ein branchenführendes Portfolio an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten voran und identifiziert gleichzeitig neue bahnbrechende Technologien, um Patienten, medizinischem Fachpersonal und der Gesellschaft Medikamente zur Verfügung zu stellen, die die medizinische Praxis verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.daiichisankyo.com

Quellenangaben

Averna M. et al. Wirksamkeit und Sicherheit von Bempedoinsäure in der Praxis: Erkenntnisse aus den Daten der italienischen Kohorte der MILOS-Studie nach einjähriger Nachbeobachtung. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Ray KK. et al. Praktische Erfahrungen mit Bempedoinsäure bei Dyslipidämie im Vereinigten Königreich: Einjahresergebnisse der MILOS-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Stulnig T, et al. Einjährige Daten aus der Praxis zur Anwendung von Bempedoinsäure bei Patienten mit Dyslipidämie: Erkenntnisse aus der MILOS-Österreich-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Vanassche T, et al. Wirksamkeit und Sicherheit von Bempedoinsäure in der routinemäßigen klinischen Praxis: 1-Jahres-Follow-up-Daten aus der belgischen MILOS-Kohorte. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Nicholls SJ, et al. Bempedoinsäure und Schlaganfallhäufigkeit bei statinintoleranten Patienten: Eine Analyse der CLEAR-Outcomes-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Nicholls SJ, et al. Der Zusammenhang zwischen Bempedoinsäure und dem Risiko für venöse Thromboembolien: Eine Post-hoc-Analyse der CLEAR-Outcomes-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Ray KK et al. Bempedoinsäure ohne begleitende LLT, LDL-Cholesterin und kardiovaskuläre Ereignisse: eine Sekundäranalyse der CLEAR-Outcomes-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Gidding SS et al. Bempedoinsäure bei Kindern im Alter von 6-17 Jahren mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie: Eine Phase-2-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Europäische Arzneimittelagentur. Nilemdo Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC). Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nilemdo-epar-product-information_en.pdf. Letzter Zugriff im Mai 2026. Europäische Arzneimittelagentur. Nustendi Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC). Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nustendi-epar-product-information_en.pdf. Letzter Zugriff: Mai 2026. Behandlung mit Bempedoinsäure und/oder deren Fixdosiskombination mit Ezetimib bei primärer Hypercholesterinämie oder gemischter Dyslipidämie (MILOS). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04579367?viewType=Card&term=NCT04579367&rank=1. Letzter Zugriff: April 2026. Nissen SE, et al. Bempedoinsäure und kardiovaskuläre Endpunkte bei Patienten mit Statin-Unverträglichkeit. N Engl J Med 2023. 13;388(15):1353-1364. Ballantyne CM, et al. Faktoren, die mit einer verstärkten Senkung des LDL-Cholesterins durch Bempedoinsäure bei statinintoleranten Patienten aus der CLEAR-Outcomes-Studie assoziiert sind. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. J.J. Gómez Doblas, et al. Real-World-Anwendung von Bempedoinsäure in Spanien: 8-Wochen-Ergebnisse der MILOS-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. K. Koskinas et al. Schweizer Erfahrungen aus der Praxis mit Bempedoinsäure bei Dyslipidämie: 8-Wochen-Ergebnisse aus der prospektiven MILOS-Beobachtungsstudie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026. Vanassche T. et al. Vergleichbare LDL-C-Senkungen bei alleiniger Anwendung von Bempedoinsäure oder in Kombination mit einer Hintergrundtherapie mit Statinen und/oder Ezetimib: Real-World-Evidenz aus der MILOS-Studie. Vorgestellt auf dem Kongress der European Atherosclerosis Society (EAS) 2026.

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