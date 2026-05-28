Unterföhring (ots) -- Sky Sport verlängert die Live-Rechte an den wichtigsten Junioren-Wettbewerben des DFB um drei weitere Jahre- Neben den Übertragungen auf Sky und WOW wird Sky Sport weiterhin rund 70 Partien pro Saison live im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App, auf dem Sky Sport YouTube Channel zeigen- WOW, der Streaming-Service von Sky, bleibt in Form einer Kooperation weiterhin offizieller Partner des DFB- Das Finale um die Deutsche U 19-Meisterschaft zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln an diesem Sonntag ab 12:45 Uhr liveUnterföhring, 28. Mai 2026 - Die Junioren der großen deutschen Profivereine spielen auch in Zukunft live auf Sky Sport. Bereits seit 2024 berichtet Sky Sport umfangreicher als jemals zuvor aus den wichtigsten Nachwuchswettbewerben des DFB und wird diese auch langfristig live übertragen. Sky Sport sicherte sich bis einschließlich 2029/30 die Übertragungsrechte an der U 19 DFB-Nachwuchsliga, der U 17 DFB-Nachwuchsliga sowie dem DFB-Pokal der Junioren (U 19) für drei weitere Spielzeiten als exklusiver Live-Partner. Auch in Zukunft zeigt Sky Sport rund 70 Partien pro Saison live und verlängert damit die erfolgreiche Kooperation mit dem DFB. Die Vereinbarung beinhaltet alle audiovisuellen und plattformneutralen Verwertungsrechte auf sämtlichen Plattformen sowie den Social Media Channels von Sky und WOW.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Für uns als Partner der Bundesliga ist die Kombination aus den großen Profi-Mannschaften, deren Nachwuchsteams und der sehr jungen Zielgruppe der WOW Virtual Bundesliga ein sehr spannendes Rundum-Paket mit Zukunft. Der Ausbau unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem DFB ist eine großartige Nachricht für uns, den deutschen Junioren-Fußball und alle Fans: Sky Sport bleibt langfristig die Heimat der größten Wettbewerbe des deutschen Fußballs und bietet den Stars von morgen auch in den kommenden Jahren die Bühne, die sie verdienen."Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Sky Sport unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den Nachwuchsfußball in Deutschland weiter zu stärken. Durch eine gewisse Sichtbarkeit unserer Wettbewerbe schaffen wir ideale Voraussetzungen, um junge Talente zu fördern und ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierauf dürfen sich die Fans von hochklassigem Nachwuchsfußball nun auch die nächsten Jahre freuen."Sky Sport überträgt somit weiterhin gewohnt jede Woche ein Topspiel der U 19- oder U 17-Junioren DFB-Nachwuchsliga live, das in der Regel sonntags um 11:00 Uhr stattfindet. Die rund 70 Partien werden allesamt als frei empfangbare Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App angeboten, die meisten darüber hinaus auch auf dem Sky Sport YouTube Channel. Sämtliche Topspiele der Woche sowie die Endrunden-Begegnungen werden auch auf Sky und WOW ausgestrahlt. Die Nachwuchswettbewerbe bilden bei Sky Sport somit den idealen Unterbau für die Premium-Produkte Bundesliga und 2. Bundesliga.Letzter Höhepunkt der aktuellen Saison ist das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U 19-Junioren zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln. Sky Sport überträgt das Endspiel an diesem Sonntag ab 12:45 Uhr live.Darüber hinaus engagiert sich WOW weiterhin als offizieller Partner der Nachwuchsligen und der DFB-Junioren. Wie bereits in der Virtual Bundesliga erhöht der Streaming-Service von Sky so die Sichtbarkeit im Umfeld des Juniorenfußballs. Beide Ligen haben insbesondere mit Blick auf die junge Zielgruppe eine hohe Relevanz für WOW.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6283317