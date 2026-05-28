Zürich - Die Axpo hat in dem per Ende März abgelaufenen ersten Halbjahr etwas weniger umgesetzt und verdient. Auch der grösste Schweizer Energiekonzern ist von den Verwerfungen an den Energiemärkten infolge des Nahostkonflikts betroffen. Die Gesamtleistung sank im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 auf 3,9 Milliarden Franken von 4,0 Milliarden im Vorjahr. Unter Berücksichtigung des Effekts aus Ergebnisverschiebungen und der Entwicklung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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