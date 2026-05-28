Der Q1-Bericht 2026 von Ernst Russ zeigt einen erfolgreichen operativen Übergang zu einer diversifizierten Tonnage-Plattform mit hoher Cashflow-Sichtbarkeit. Trotz niedrigerer Hauptgewinne aufgrund des Fehlens von Veräußergeschäften im Vorjahr waren die zugrunde liegenden Kennzahlen stark, mit einer Auslastung von 99,8 % und einem stark ansteigenden Charter-Rückstand von 620,9 Mio. EUR. Strategische Expansionen in den Bereich der Mehrzweckschiffe (MPP) und Tanker verringern erheblich das Risiko der Vermögensbasis gegenüber der Zyklizität im Containermarkt. Darüber hinaus hebt die Platzierung von etwa 3 % der Anteile durch die Ankerinvestoren Döhle an institutionelle Käufer den Streubesitz auf 28,0 % und steigert strukturell die Liquidität der Aktie. Gestützt auf eine makellose Bilanz und eine kürzlich angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigen wir daher unser BUY-Rating und ein Kursziel von 13,70 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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